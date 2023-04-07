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В Тульской области за 2022 год выявлено более 27 тысяч новых заболеваний

В Тульской области за 2022 год выявлено более 27 тысяч новых заболеваний

В Тульской области продолжается активная работа по проведению медицинских профилактических осмотров. Об этом рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Тульской области, Владимир Кулагин.

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