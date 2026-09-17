Шойгу: Россия не будет финансировать интеграцию Армении с ЕС

Армения демонстрирует «откровенно потребительское отношение» к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а происходящее с российским бизнесом в республике похоже на «рейдерский захват».
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