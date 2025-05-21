Военно-техническая выставка MILEX-2025 стартует в Минске

Экватор текущей недели совпадает с открытием в белорусской столице XII Международной выставки вооружения и военной техники, которую, как ожидается, посетят представители более 50 официальных делегаций из почти трех десятков стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии