Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военно-техническая выставка MILEX-2025 стартует в Минске

Военно-техническая выставка MILEX-2025 стартует в Минске

Экватор текущей недели совпадает с открытием в белорусской столице XII Международной выставки вооружения и военной техники, которую, как ожидается, посетят представители более 50 официальных делегаций из почти трех десятков стран.

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