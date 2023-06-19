В Ленинградской области перед судом предстанет организованная группа, в которую входили бывший депутат и должностные лица Приозерского муниципального района, обвиняемые в совершении ряда преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших депутата совета депутатов Приозерского муниципального района, заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Приозерского муниципального района и заместителя генерального директора МП «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг», индивидуального предпринимателя, а также 54-летнего жителя Приозерского района.