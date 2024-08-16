«БИР-Аналитик»: Глюкоза погасила налоговый долг, счета певицы разморожены

Задолженность артистки составляла 262,817 тысячи рублей Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюк'oZa, операции по которым ранее были приостановлены из-за долгов по налогам, были разморожены, свидетельствуют данные «БИР-Аналитик».
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