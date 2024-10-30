Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Ну вот. А вчера слухи радовали. Заголовок сменился, текст остался 😆Аллу Пугачеву воз...
  • Ирина Некрасова
    Не повысить в России рождаемость, пока  такие блогерши ведут свою вредоносную  пропаганду среди молодёжи в интернете.Карина Нигай объя...
  • Виктория Иванова
    У большинства из них мания величия, в том числе и у Поргиной. Зп 50 тыс. для неё унизительна. Ну да, кака звездища! О...Актриса Поргина з...

Аплодирует стоя: Козловский поддержал Пугачеву после ее дерзкого обращения к российскому народу

Аплодирует стоя: Козловский поддержал Пугачеву после ее дерзкого обращения к российскому народу

Красивый в рамках социальной сети брак может оказаться чудовищным. Но как узнать, нужна ли помощь кому-либо из супругов, если никто не кричит о своем несчастье? Данила Козловский напомнил публике о себе, решив оставить реакцию на новый пост Пугачевой в социальной сети, в котором та призвала народ сочинять побольше сплетен и почаще писать про ее семью к Максимом Галкиным*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Dimir De_Ross
Когда всех этих конченных пустозвонов заставят расплачиваться? Желательно жизнью 😏
Ответить
15 час.
ВК
Вад Кук
Такой же козел как и алкин
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх