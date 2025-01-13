Минобороны: ВСУ попытались атаковать станцию «Турецкого потока» для остановки поставок газа в Европу

По данным военного ведомства, все беспилотники сбиты, пострадавших нетУкраинские военные для прекращения поставок газа в Европу 11 января попытались нанести удар с помощью беспилотников по компрессорной станции (КС) «Русская» близ Анапы в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны России.