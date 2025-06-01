ВНИМАНИЕ!!! ⚡️⚡️⚡️ В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, празднование Дня защиты детей, запланированное на 1 июня (воскресенье) в 17:00, переносится на 2 июня (понедельник) в 17:00.
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ВНИМАНИЕ!!! ⚡️⚡️⚡️ В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, празднование Дня защиты детей, запланированное на 1 июня (воскресенье) в 17:00, переносится на 2 июня (понедельник) в 17:00.