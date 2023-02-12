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«Ничья с «Барсой» была бы справедливее. Она очень хороша, играет с вдохновением и мощно прессингует». Сетьен о поражении «Вильярреала»

«Ничья с «Барсой» была бы справедливее. Она очень хороша, играет с вдохновением и мощно прессингует». Сетьен о поражении «Вильярреала»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен подвел итоги игры с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге. «Мы знали, что будем играть с отличной командой, которая находится в прекрасной форме.

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