Алиса Вокс: у Шнурова случилась истерика после принятия закона о запрете мата

Экс-солистка группы «Ленинград» поделилась впечатлением от работы с артистом Сергеем Шнуровым. В YouTube-шоу «ПхалиХинкали» певица рассказала, как исполнитель отреагировал на принятие закона о запрете мата в публичных местах.
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