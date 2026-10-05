Слуцкий предложил платить учителям по 150% от зарплат региона без допнагрузки

Школьные учителя в России не должны нагружать себя дополнительной работой, чтобы получать зарплату приличного уровня, заявил в беседе с Life.
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