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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отступные за интересующего «Зенит» Данило – 200 млн евро, а не 20 млн, сообщил владелец «Ботафого» Текстор: «Опять пропаганда, скармливаемая журналистам»

Владелец « Ботафого » Джон Текстор опроверг информацию журналистки Раисы Симплисио о том, что интересующего « Зенит »  Данило дос Сантоса можно купить за 20 млн евро.

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