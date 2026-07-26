Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

В США и Европе начали продавать заклинания для помощи в поиске работы

В США и Европе начали продавать заклинания для помощи в поиске работы

Магазины в США и странах Европы из-за стагнации рынка труда массово предлагают «карьерные заклинания», которые якобы должны помочь человеку найти работу, успешно пройти собеседование или получить повышение, выяснило РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии