В США и Европе начали продавать заклинания для помощи в поиске работы

Магазины в США и странах Европы из-за стагнации рынка труда массово предлагают «карьерные заклинания», которые якобы должны помочь человеку найти работу, успешно пройти собеседование или получить повышение, выяснило РИА Новости.
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