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Царьград

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Европа и Зеленский: новые препятствия для мирного процесса переговоров

Европа и Зеленский: новые препятствия для мирного процесса переговоров

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил Европу и Зеленского в создании препятствий для мирного процесса.

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