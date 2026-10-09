Российского генерала Сергея Суровикина, которого называют «генералом Армагеддоном», вернули в Москву в преддверии изменения тактики войны на Украине, пишет сегодня, 8 октября, The Telegraph.
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