Масалитин: ЦСКА предстоит проверить себя в матчах с "Динамо" и "Спартаком"

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что для команды матчи с «Динамо» и «Спартаком» станут ключевыми в борьбе за чемпионство в РПЛ, передает Vprognoze.
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