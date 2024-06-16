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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Англия выиграла всего второй стартовый матч на Евро. В 2021-м англичане начали турнир с победы и дошли до финала

Сборная Англии обыграла Сербию в 1-м туре группового этапа Евро-2024 со счетом 1:0. Это вторая победа англичан в стартовом матче за всю историю выступлений на Евро.

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