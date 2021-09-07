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О предложении Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

О предложении Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), снова затронул тему отношений с Японией По его мнению, отсутствие спустя 76 лет после войны мирного договора — нонсенс, и ответственность за эту ситуацию несет Токио.

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Liudmila Kosteley (Моисеева)
Упёртым идиотам никогда не объяснишь. В 1956, когда стоял вопрос об островах, и СССР им что-то обещал. Считать, ушёл в небытиё, а Это уже не Союз, а Россия.И Горбачёву США обещали, что на Восток НАТО не пойдёт. Где они? Сам дал (слово) сам и взял.Да и вообще, пора Японию просто игнорировать. Полезут, вспомнить август 1945, ЧТО СДЕЛАЛИ США, а то у них память короткая, по их мнению это СССР их разбомбил. И ещё.По голове постучите. Когда РОССИЯ воевала с ЯПОНИЕЙ? в 1904-5 гг. А в 1945 воевали с ними СССР и США. Вот и разговаривайте с представителями СССР, которые были и обещали Японии в 1956 году. Как Монголия ответила хохлам, когда те затребовали деньги за ОРДУ? Так если вы найдёте, хоть одного участника битвы, мы ему заплатим.
Вячеслав Кормилицын
Да наплевать на этот мирный договор, жили без него и проживем, слава Богу, еще долго.
Валера Юшков
Что с этих договоров, как в Гитлером. Кулак надо к их носу, и весь договор.

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