О предложении Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), снова затронул тему отношений с Японией По его мнению, отсутствие спустя 76 лет после войны мирного договора — нонсенс, и ответственность за эту ситуацию несет Токио.