Дан ответ на удар по Белгороду: заявление Минобороны РФ

Владимир Карпов А раньше нельзя было ???

Сергей Федотов Другими словами, если бы обстрела Белгорода не случилось, то Российская армия по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове бить бы не стала?Что-то странное творится в зоне СВО.