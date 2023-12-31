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Русская весна

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Дан ответ на удар по Белгороду: заявление Минобороны РФ

Дан ответ на удар по Белгороду: заявление Минобороны РФ

Российская армия в ответ на обстрел ВСУ Белгорода ударила по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, сообщает Минобороны.

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Комментарии
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Владимир Карпов
А раньше нельзя было ???
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13 час.
Сергей Федотов
Другими словами, если бы обстрела Белгорода не случилось, то Российская армия по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове бить бы не стала?Что-то странное творится в зоне СВО.
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7 час.
Ж
Жанна
Наши ребята гибнут,надо делать все возможное,чтоб меньше ребят теряли. Почему не используются все средства? Кого мы бережем?
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5 час.

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