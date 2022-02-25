Подразделения ВСУ возобновили обстрелы Горловки и Зайцево в ДНР

Украинские силовики с утра возобновили обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Горловка, Зайцево и поселок шахты имени Гагарина, сообщил глава администрации города Иван Приходько.