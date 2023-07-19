В Крыму на сутки отселят жителей четырех сел неподалеку от загоревшегося полигона

В настоящее время власти Крыма приступили к эвакуации населения из четырех населенных пунктов, расположенных вблизи полигона в Кировском районе, где сегодня рано утром произошел пожар.
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