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Иркутск Сегодня

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Предпринимателя из Иркутска оштрафовали за незаконную выдачу кредитов

Предприниматель незаконно выдавал кредиты без необходимых документов. Он осуществлял свою деятельность в Свердловском и Куйбышевском районах, а также в Усть-Илимском районе, сообщили в региональной прокуратуре.

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