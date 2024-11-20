Предпринимателя из Иркутска оштрафовали за незаконную выдачу кредитов

Предприниматель незаконно выдавал кредиты без необходимых документов. Он осуществлял свою деятельность в Свердловском и Куйбышевском районах, а также в Усть-Илимском районе, сообщили в региональной прокуратуре.
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