Нахимовцам показали мультфильм о строителях атомных подлодок

Страна и люди

В Санкт-Петербурге в Нахимовском военно-морском училище и Президентской библиотеке показали мультипликационный сериал о предприятии «Севмаш» , атомном подводном кораблестроении и Военно-морском флоте России - «Путешествие Севы и Маши».