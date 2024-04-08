Прибыль Globaltrans за год выросла в 1,5 раза - до 38,6 млрд рублей

Скорректированная EBITDA Globaltrans за год увеличилась на 6% г/г - до 52,3 млрд рублей, выручка выросла на 11% - до 104,7 млрд, прибыль - до 38,6 млрд (в 2022 году - 24,9 млрд рублей), сказано в отчете по МСФО.