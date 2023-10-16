Макаревич* объявил о возвращении на родину на фоне войны в Израиле

Константин Котельников

Ща-а Макароныч как приедет в Сраиль, ка-ак возьмет в руки пиламёт и пойдёт пабиждать, и всех сразу пабидит, он же герой, он столько лет прожил в СССР-России, что его можно еще пять раз обрезать...