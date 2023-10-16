НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА Известный российский рок-музыкант Андрей Макаревич* сбежал в Израиль после начала специальной военной операции.
Макаревич* объявил о возвращении на родину на фоне войны в Израиле
Комментарии
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Константин Котельников
Ща-а Макароныч как приедет в Сраиль, ка-ак возьмет в руки пиламёт и пойдёт пабиждать, и всех сразу пабидит, он же герой, он столько лет прожил в СССР-России, что его можно еще пять раз обрезать...
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1 д.
СА
Сергей Андросов
Нехер делать, пол намыт!
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
На какую родину? Она у него разве есть? Если в Россию, то нечего делать таким псам продажным!
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11 час.
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