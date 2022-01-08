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На коронавирус проверяют 5158 рязанцев

На коронавирус проверяют 5158 рязанцев

По данным регионального оперштаба на 8 января, под наблюдением остаются 5158 рязанцев. Это те, кто потенциально имел возможность заразиться; в основном имевшие контакт с больными или вернувшиеся из стран, где ситуация с коронавирусом неблагоприятна.

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