Капитуляция или потеря территорий: Политолог указал на два пути для Украины

Политолог Калачев оценил фактически сорвавшиеся в Лондоне переговоры по украинской проблематике. Политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что прошедшие в Лондоне переговоры по Украине нельзя назвать сорванными.