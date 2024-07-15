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Неожиданные события и перемены в финансах у 3 знаков из-за полнолуния в Козероге 21 июля

Неожиданные события и перемены в финансах у 3 знаков из-за полнолуния в Козероге 21 июля

Неожиданные события и перемены в финансах у 3 знаков из-за полнолуния в Козероге 21 июля Алёна Юрьева Один из ключевых астрологических моментов этого лета — второе полнолуние в знаке Козерога, которое периодически поднимает актуальные вопросы, начиная с 23-24 июня и завершаясь 21 июля.

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