Неожиданные события и перемены в финансах у 3 знаков из-за полнолуния в Козероге 21 июля Алёна Юрьева Один из ключевых астрологических моментов этого лета — второе полнолуние в знаке Козерога, которое периодически поднимает актуальные вопросы, начиная с 23-24 июня и завершаясь 21 июля.