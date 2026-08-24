Препарат, который перестал быть доказанным: дело Tavneos и российский регуляторный контур

Четвёртого августа 2026 года Европейская комиссия отозвала регистрационное удостоверение на Tavneos — препарат авакопан, применяемый при АНЦА-ассоциированном васкулите, тяжёлом аутоиммунном поражении сосудов.
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