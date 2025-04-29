Озвучены главные факторы, влияющие на выбор россиян в поиске работы

По словам аналитика, цена за отсутствие гибкости — потеря сотрудников Почему на фоне дефицита персонала компании продолжают терять хорошие кадры, а соискатели долго находятся в поиске, радио Sputnik объяснил управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов.
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