Озвучены главные факторы, влияющие на выбор россиян в поиске работы

По словам аналитика, цена за отсутствие гибкости — потеря сотрудников Почему на фоне дефицита персонала компании продолжают терять хорошие кадры, а соискатели долго находятся в поиске, радио Sputnik объяснил управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов.