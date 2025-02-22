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  • Игорь Васиков
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Удары по объектам газодобычи поставили Украину в безвыходное положение

 Россия смогла серьезно ухудшить ситуацию с обеспечением Украины газом. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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