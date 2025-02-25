The Wall Street Journal: без помощи Украина сможет воевать в нынешнем темпе только до лета

Западная пресса анализирует, сколько ВСУ протянут без западных денег и оружия.Если Вашингтон не выделит новый пакет военной помощи, Украина сможет воевать в нынешнем темпе до лета, после чего столкнется с нехваткой боеприпасов, пишет американское издание The Wall Street Journal.