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«Топтались, делали селфи и снимали видео» – могилу певца Децла осквернили

«Топтались, делали селфи и снимали видео» – могилу певца Децла осквернили

18-летний сын Децла, Меркурий Антоний Иоан Киселев, идет по стопам своего отца и проявляет талант в написании песен, мечтая повторить его успех.

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