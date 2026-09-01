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Ивановские новости

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Кредиты для бизнеса в Ивановской области стали доступнее на фоне снижения ставок

Кредиты для бизнеса в Ивановской области стали доступнее на фоне снижения ставок

За первое полугодие 2026 года объём выдач кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 70%. Смягчение денежно-кредитной политики открывает новые возможности для предпринимателей региона.

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