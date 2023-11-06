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СССР-Россия

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Воскресное

Воскресное

Не выходит каменный цветок у пиндосов. И у Нетаньяху, которого они поддерживают, тоже.Та самая мировая общественность, о которой они так любят вещать, на стороне палестинских детей.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Хм.
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2 д.
Александр Денисов
Точно! Это конец сказочки про холокост, одни жиды организаторы и выгодоприобретатели от обеих Мировых войн, другие, типа, пострадавшие... Вот пусть сами себя за х... хвост ловят.
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1 д.

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