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РИА: адвокаты Мадуро требуют прекратить дело в США из-за иммунитета президента

РИА: адвокаты Мадуро требуют прекратить дело в США из-за иммунитета президента

Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро потребовали от американского суда прекратить уголовное дело против него, заявив об отсутствии у суда соответствующей юрисдикции и наличии у их клиента иммунитета главы государства.

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