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Федотов об 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА был ближе к победе» 

Команды провели 1-й матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Мы были ближе к победе. Хотя после обрезки, когда Вендел попал в штангу, был неприятный момент.

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