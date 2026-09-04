Цена одной интимной фотографии: как откровенное фото оборачивается кошмаром

Во сколько может обойтись одна интимная фотография, отправленная незнакомке в мессенджере? Для более чем тридцати жителей разных уголков страны этот вопрос перестал быть абстрактным — он превратился в горький, выматывающий счёт, который пришлось оплачивать из последних сбережений.
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