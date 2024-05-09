9 мая в этом году может оказаться для калужан самым холодным с 1945 года

В этом году 9 мая в Москве и близлежащих регионах может оказаться самым холодным с 1945 года. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна ПоздняковаВ этом году 9 мая в Москве и близлежащих регионах может оказаться самым холодным с 1945 года.