Говырин заявил, что возраст открывает пенсионеру несколько мер поддержки

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») заявил, что возраст открывает пенсионеру сразу несколько мер поддержки.
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