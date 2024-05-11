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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард включил Кобе Брайанта и Леброна Джеймса в пятерку любимых одноклубников за карьеру

«Джамир Нельсон, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Хидо Тюркоглу и Рашард Льюис. Я шестой игрок. Я тот парень, который привносит энергию со скамейки, я ролевик.

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