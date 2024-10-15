Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова 10 млн рублей

Московский арбитражный суд принял решение в пользу бизнесвумен Юлии Минченко, обязав бывшую компанию блогера Гусейна Гасанова ООО «Банда» выплатить ей 10 млн рублей, как указано в электронной картотеке суда.
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