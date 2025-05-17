Сегодня день рождения празднует глава администрации города Симферополя — Михаил Сергеевич Афанасьев.Уважаемый Михаил Сергеевич!В этот особенный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, выдержки и энергии для дальнейшей плодотворной работы на благо Симферополя и его жителей.
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