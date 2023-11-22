МИД Катара: О начале гуманитарной паузы в Газе будет объявлено в течение суток

Представители Министерства иностранных дел Катара поделились информацией о заключении договоренности между представителями палестинского движения ХАМАС и израильской стороны, в соответствии с которой гуманитарная пауза на территории сектора Газа будет длиться четыре дня.
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