Беспилотник сжег прошлое президента Украины

Большой склад, в котором хранился реквизит студии «Квартал 95», был уничтожен полностью. «Склад, где хранился реквизит нашей студии, был разрушен.
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