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Контрабандист пытался вывезти из России за 1,8 млн рублей сушеного трепанга

Контрабандист пытался вывезти из России за 1,8 млн рублей сушеного трепанга

В Приморском крае задержан иностранный гражданин при попытке контрабанды свыше 30 кг сушеного дальневосточного трепанга стоимостью 1,8 млн рублей в Китай.

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