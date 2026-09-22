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Калужские новости

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Суд отказал администрации Ферзиково в иске к «Агрокальций»

Суд отказал администрации Ферзиково в иске к «Агрокальций»

Спор возник из-за неисполнения условий договора мены земельных участков: «Агрокальций» обязался не заниматься накоплением и хранением пивной дробины в Ферзиково, но администрация округа посчитала, что компания нарушила это обязательство.

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