У Германии нет суверенитета, поэтому страна согласна и с финансированием Украины, и с другими позициями «союзников», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конгресса молодых ученых в среду, 29 ноября.
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