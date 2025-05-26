Комары и заговор от зубной боли: чем примечателен день Лукерьи Комарницы 26 мая

Народ назвал 26 мая днем Лукерьи Комарницы, и это не случайно. «ФедералПресс» рассказывает, как в народе связывали появление насекомых с будущим урожаем, зачем в этот день искали дупло и что может рассказать о человеке дата его рождения.
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