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Двое жителей Новосибирской области освобождены из украинского плена

Двое жителей Новосибирской области освобождены из украинского плена

Мужчин освободили в ходе обмена пленными в формате 175 на 175.Два жителя Барабинского района Новосибирской области вернулись из плена.

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